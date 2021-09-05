РИАМО - 5 сен. В столице завершили реконструкцию двух общественных центров: «Янтарь» в районе Преображенское и «София» в Северном Измайлове, их готовят к открытию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти города и инвесторы продолжают возрождать к жизни старые кинотеатры, превращая их в полноценные общественные центры.
Он отметил, что в «Софии» теперь 10 кинозалов, а летний будет работать на крыше.
В обновленных кинотеатрах будут магазины, кафе и рестораны.
«В «Янтаре» откроются детский образовательный клуб, зоны для мастер-классов и игр», - добавил мэр.
В городе продолжается реконструкция 20 зданий, в 8 из них работы планируют закончить в текущем году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии