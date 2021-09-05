РИАМО - 5 сен. В столице завершили реконструкцию двух общественных центров: «Янтарь» в районе Преображенское и «София» в Северном Измайлове, их готовят к открытию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти города и инвесторы продолжают возрождать к жизни старые кинотеатры, превращая их в полноценные общественные центры.

«Здания еще советской постройки практически перестроили заново. Добавили этажи и подземные парковки. После открытия любители кино смогут выбрать, какой фильм посмотреть», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в «Софии» теперь 10 кинозалов, а летний будет работать на крыше.

В обновленных кинотеатрах будут магазины, кафе и рестораны.

«В «Янтаре» откроются детский образовательный клуб, зоны для мастер-классов и игр», - добавил мэр.

В городе продолжается реконструкция 20 зданий, в 8 из них работы планируют закончить в текущем году.