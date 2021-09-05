РИАМО - 5 сен. В этом учебном году впервые занятия Кибершколы московского центра «Патриот.Спорт» стали проводить для ребят из 5 и 6 классов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом сентябре в школу впервые пришли пяти- и шестиклассники — более 60 человек», — уточнил директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его словам, помимо общеобразовательной программы дети пройдут курсы по информационным технологиям. В прошлом учебном году к занятиям в Кибершколе допустили учеников 7-9 классов. Полученные знания помогут школьникам определиться в выборе будущей профессии.

В новом учебном году дети 5 и 6 классов изучат основы программирования, пройдут курс по компьютерной игре Minecraft, которая поможет в изучении экономики и математики. Школьники также будут заниматься музыкой и изобразительным искусством.