РИАМО - 5 сен. На Кадашевской набережной в столице машина врезалась в ограждение, погиб водитель авто, на место ЧП приехали оперативники, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло около 10:30 на Кадашевской набережной, у дома 2. Водитель автомобиля Lada Largus наехал на ограждение Водоотводного канала.

По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

На место приехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Как уточняет пресс-служба столичного Дептранса, движение транспорта в оба направления по набережной осуществляется по одной полосе.