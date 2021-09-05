РИАМО - 5 сен. Российская рок-группа Би-2 в честь дня рождения солиста Левы выпустила live-альбом «Сверим сердца (official bootleg)» на всех цифровых площадках, треки для релиза были записаны на концерте в столичных «Лужниках», сообщает пресс-служба группы.

В альбом вошли 16 песен. Концерт группа сыграла летом 2021 года на пустом стадионе, чтобы поддержать поклонников во время пандемии коронавируса.

Шоу группы NewBest XL было несколько раз перенесено из-за ситуации с Covid-19, сейчас оно его запланировано провести в июне 2022 года. Шура Би-2 подчеркнул, что группа очень сожалеет о том, что концерт был перенесен, и шоу в «Лужниках» поддержит поклонников в непростое время.

«Очень надеемся на то, что осенью нам получится сыграть какое-то количество концертов, и наш концерт на стадионе «Лужники», который мы переносим уже который год, все-таки уже состоится. Поэтому мы благодарим наших поклонников за терпение!» — сказал он.

Специальными гостями концерта «Сверим сердца» в пустых «Лужниках» стали музыканты сайд-проекта группы «Куртки Кобейна» и участница Little Big Софья Таюрская.

Онлайн-концерт и одноименный альбом получили свое название по строчке из последнего сингла Би-2 «Нам не нужен герой», который впервые был исполнен именно в «Лужниках».

В релиз «Сверим сердца (official bootleg)» вошли как хорошо известные треки группы, так и новые песни из грядущего альбома.

Новый live также выйдет на виниле – дата релиза станет известна позже. Коллекционная пластинка будет выпущена ограниченным тиражом всего в 500 номерных экземпляров, и каждый из них подписан всеми шестью музыкантами Би-2.