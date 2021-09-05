РИАМО - 5 сен. На северо-востоке Москвы в районе Алексеевский выставили на торги помещение в доме Наркомтяжпрома, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сейчас на конкурс — особый формат торгов — выставляется нежилое помещение площадью 67,2 кв. м. Оно расположено на цокольном этаже жилого кирпичного здания», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в 2021 году предприниматели купили у Москвы 307 нежилых помещений. Дом Наркомтяжпрома имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Будущий владелец нежилого помещения сможет открыть здесь офис или использовать его по другому назначению. Все работы будут проходить под контролем специалистов департамента культурного наследия столицы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 октября. Подвести итоги планируют 27 октября.