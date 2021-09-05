РИАМО - 5 сен. Информация о массовой драке, которая случилась на Шоссейной улице в столице, не подтвердилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ писали, что в драке на юго-востоке города участвуют порядка 25 человек.

Прибывшими на место происшествия полицейскими факт драки не зафиксирован. На сегодняшний день с заявлениями об инциденте никто не обращался.

В полицию также не поступала информация о пострадавших в ходе происшествия.