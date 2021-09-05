РИАМО - 5 сен. Российских водителей могут начать штрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков в машину, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования техрегламента о безопасности колесных транспортных средств. Первый раз водителя могут оштрафовать, а при повторном нарушении снять машину с регистрации.

Для проведения таких работ нужно соответствующее разрешение.

В МВД отметили, что к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», еще относятся и установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией. Эти элементы могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Соответствие конструкции автомобилей обязательным требованиям безопасности контролирует ГИБДД.