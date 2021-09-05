РИАМО - 5 сен. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1158 пациентов, всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 1 454 400, сообщает городской оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 1542 новых случая коронавируса, госпитализировано 406 человек. На ИВЛ находятся 263 Covid-пациента.

Также в столице за сутки скончались 48 пациентов, у всех был подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. Всего умерли 27 696 человек.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 575 355 случаев заболевания.

Привиться от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах города.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>