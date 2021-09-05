РИАМО - 5 сен. В Москве за минувшие сутки подтвердили 1542 новых случая коронавируса, всего в городе с начала пандемии зафиксировали 1 575 355 случаев инфицирования, сообщает оперштаб столицы.

В городе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Прививка от инфекции делается бесплатно.

Горожане, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».

За сутки на территории России выявлено 18 645 новых случаев заболевания, умерли 793 человека, полностью выздоровели 15 256 человек.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 7 012 599 случаев Covid-19, умерли 187 200 пациентов, выздоровел 6 270 731 человек.

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