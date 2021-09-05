РИАМО - 5 сен. В проекте «Активный гражданин» более 5 млн участников, он позволяет вести прямой диалог с властью, приложение проекта регулярно обновляется, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь на главную страницу вынесены основные разделы: «Голосование», «Новости», «Общественное обсуждение».

В личном профиле пользователи могут отследить свою активность, узнать в скольких голосованиях приняли участие, позицию в рейтинге лидеров проекта и количество накопленных баллов.

Кроме того, внизу страницы голосования за то или иное решение доступны другие темы, где можно поделиться своим мнением. Недавно обновили дизайн приложения, добавили новые функции.

По словам участника проекта Дениса Власова, «Активный гражданин» дает возможность москвичам принимать участие в жизни своей улицы, района и всего города.