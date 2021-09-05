РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Команда «ЗиО-Подольск» победила в соревнованиях по городошному спорту в рамках спартакиады трудовых коллективов округа, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 4 сентября на городошной площадке лицея №26 прошли соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады трудовых коллективов.

Результаты распределились следующим образом: первое место завоевала команда АО «ЗиО-Подольск», второе место получила команда ООО «ФНМ Весь мир», третье — МУП «Водоканал».

Победителей и призеров поздравили с заслуженными результатами.