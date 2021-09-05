РИАМО - 5 сен. Комитет по конкурентной политике Московской области продлил опрос на портале «Добродел» о доступности финансовых услуг для физических лиц в муниципалитетах, теперь принять в нем участие можно до 10 сентября, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Ранее опрос планировалось провести до 3 сентября. Свои голоса уже оставили более 300 пользователей портала «Добродел».

В ходе опроса можно оставить свое мнение о доступности финансовых услуг, трудностях при их получении, обозначить проблемы по получению финансовых продуктов и услуг в городских округах.

Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы при разработке мероприятий по повышению качества предоставления финансовых услуг для жителей, а также по информированию населения о доступности данных услуг.

Пройти опрос можно по ссылке.