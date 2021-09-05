РИАМО - 5 сен. С помощью сервиса на портале mos.ru благотворительным организациям столицы горожане перевели более 7 млн рублей с октября прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервисом воспользовались 12,4 тыс. человек.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, благотворительный сервис на портале mos.ru начал работу в октябре 2020 года и сейчас набирает популярность. В среднем сумма переводов составляет 286 рублей.

На сегодняшний день пожертвования принимают 50 фондов, их число продолжает увеличиваться. Фонды оказывают помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и приютам для бездомных животных.

Для перевода средств через портал mos.ru следует авторизоваться, выбрать благотворительную программу организации, указать сумму перевода и нажать на кнопку «Помочь». Кроме того, для отправки взноса можно воспользоваться сервисом «Мои платежи», где надо указать наименование «Благотворительность».

Кроме того, в сервисе есть возможность настроить автоматически повторяемые переводы. Такая опция становится доступной для пользователя портала после проведения платежа.