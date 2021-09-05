РИАМО - 5 сен. Опубликована закупка на проектирование и строительство детской музыкальной школы в городском округе Королев, завершить строительство объекта планируется в 2024 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку и разработку проектной документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, а также поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный.

Проектирование и строительство детской музыкальной школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Королев.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.