РИАМО - 5 сен. В выселенном здании на улице Нижегородской в столице загорелась обрешетка кровли, огонь уже потушен, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Площадь пожара составила 500 кв. м. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

На сайте ГУ МЧС России по Москве отмечается, что в 22:39 пожар был локализован, а в 23:01 — полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

В случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону «101».

Ранее столичные пожарные спасли 6 человек из 8-этажного жилого дома на улице Усиевича, где загорелась квартира.