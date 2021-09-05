РИАМО - 5 сен. При подготовке к празднованию 874-летия столицы, которое отметят 11-12 сентября, город украсят более 3 тыс. декоративных конструкций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, к этой дате Москву украсят тематические плакаты, флаги, а также световые инсталляции и арки из цветов.

При украшении столицы применяют общегородскую концепцию оформления. Тематические плакаты появляются на стендах, остановках и билбордах.

Кроме того, используют современное светодиодное оборудование, которое позволяет экономить электроэнергию. Декоративные конструкции используют много раз. После праздников украшения демонтируют и отправляют на склады.

Украшение города к очередному празднику не требует дополнительных закупок.

На День города в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка зданий. Для городан подготовили видеоролики, посвященные Москве. Их будут транслировать на цифровых билбордах, медиафасадах домов-книжек, фасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.