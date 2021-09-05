РИАМО - 5 сен. На улице Полевой в деревне Горетово Можайского городского округа случился пожар в двухэтажном жилом доме, один человек погиб, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Один пострадавший, один погибший», - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании в жилом доме площадью 81 кв. м поступило 4 сентября в 22:22. Тело погибшего обнаружили примерно в 3 часа ночи на поздней стадии тушения.

Возгорание полностью потушили в 06:56.

За минувшие сутки в Подмосковье случилось 53 пожара. В их ликвидации принимали участие 466 человек и 133 единицы техники.