РИАМО - 5 сен. Опубликованы закупки на содержание автомобильных дорог в Московской области на период 2021-2024 гг., сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы 2 извещения о проведении электронных аукционов на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов на период 2021-2024 годы.

Содержание автомобильных дорог осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Содержание автомобильных дорог планируется выполнять в 2021-2024 годах.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.