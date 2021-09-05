РИАМО - 5 сен. На сегодняшний день в столице реализуют проекты по цифровизации систем здравоохранения, образования, управления транспортным комплексом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Из тех проектов, что мы сегодня видим, самые прорывные — это информатизация здравоохранения, это внедрение искусственного интеллекта в работу врачей, подсказка, освобождение их от рутинной работы, искусственное видение — видение снимков, распознавание болезней и так далее, и тому подобное», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По словам мэра, в столице также развивают платформу «Московской электронной школы», формируют портфолио и индивидуальную траекторию обучения школьников.

Кроме того, в городе продолжают совершенствовать систему управления транспортным комплексом. Тестируют работу системы распознавания лиц при проходе через турникеты метро.

«С 15 октября, надеюсь, что мы запустим вообще на всех станциях. Дадим возможность москвичам просто без всяких карточек проходить в метрополитене, пользуясь системой распознавания (лиц - ред.)», - добавил Собянин.