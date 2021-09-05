РИАМО - 5 сен. Опубликована закупка на строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское» в Ленинском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское». Будет поведена реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» 1 этап.

Строительство автомобильной дороги осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство автомобильной дороги планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.