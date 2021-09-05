РИАМО - 5 сен. В Подмосковье действует новый стандарт строительства жилых домов, который подразумевает использование современных технологий и проектных решений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы приняли соответствующее регулирование, которое в твоем доме уберет ступени, оно предусмотрит место для коляски твоего ребенка, твоего велосипеда или самоката», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что стандарт подразумевает использование новых материалов, технологий и проектных решений в строительстве.

Ранее министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что первые проекты строительства жилья в области по новым стандартам планируют реализовать в Котельниках, Одинцовском и Ленинском округах.

Новые стандарты жилищного строительства, которые были приняты в регионе, подразумевают комплексное благоустройство дворов, создание безбарьерной среды, отказ от мусоропроводов в пользу емкостей для раздельного сбора мусора, технологичную отделку фасадов и другое.

Всего в Московской области разработали 50 проектов жилой застройки по новым стандартам в 15 округах.

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