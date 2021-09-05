РИАМО - 5 сен. В этом году в столице реконструировали 400 школьных дворов и дворов у детских садов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этой неделе школы открыли свои двери, начался учебный год. Конечно, все корпуса, все здания готовы для того, чтобы обеспечить полноценный учебный процесс, но вокруг наших школ существуют огромные территории, школьные стадионы, школьные дворы, которые по старым требованиям, СанПинам, СНИПам занимают достаточно большое пространство», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, как правило, они используются не очень эффективно, многие школьные стадионы находятся не в лучшем состоянии. Поэтому власти решили делать это централизованно и наметили масштабную программу, реконструкцию и школьных дворов, и дворов детских дошкольных учреждений, детских садов.

«Все это такая коренная реконструкция этих территорий, которая делает их, во-первых, благоустроенными, симпатичными, привлекательными, насыщенными спортивными сооружениями, зонами отдыха, детскими площадками, и становятся, по сути дела, общественными центрами не только для школы, но и для жителей, которые находятся вокруг. Вот в этом году мы сделали 400 таких территорий. И будем каждый год продлять ее для того, чтобы навести порядок на всех школьных территориях», - сказал мэр.

В 2021 г. правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего – 406 школ и детских садов.

На школьных дворах создано качественное пространство для отдыха и занятий спортом. На школьных стадионах приведены в порядок футбольные поля, волейбольные, баскетбольные площадки. Создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов.