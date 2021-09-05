РИАМО - 5 сен. В Московской области существует очень высокий запрос на качество образования, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все хотим, чтоб наши дети получили достойное образование, реализовали себя в жизни», - сказал Воробьев на телеканале «Россия 1».

По словам губернатора, в подмосковном Физтех-лицее им. П.Л. Капицы и гимназии им. Е.М. Примакова усиливают реализацию модели образовательного центра «Сириус» для применения лучших практик в сфере образования.

Всего в Подмосковье 1 сентября для учеников открылись 1260 школ.