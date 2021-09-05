РИАМО - 5 сен. В деревне Собольки Можайского городского округа обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, а в деревне Огарково городского округа Истра нашли снаряд времен ВОВ, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Оба сообщения об обнаружении боеприпасов поступили 4 сентября.

По данным спасателей, полиция взяла под охрану места обнаружения снарядов. Жизни людей ничто не угрожает. Изъятием и уничтожением боеприпасов займутся специалисты Минобороны РФ.