РИАМО - 5 сен. Снижение заболеваемости коронавирусом в Подмосковье продолжается примерно четыре недели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас падение (заболеваемости Covid-19 - ред.) идет уже, не знаю, недели четыре, наверное. <…> Большое количество людей вакцинировалось», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, данная ситуация похожа на то, что было весной. И хотя сначала все выглядело благополучно, в страну пришел новый дельта-штамм коронавируса.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе уже прошли свыше 3 млн человек.

При появлении симптомов простуды жителям следует вызывать врача на дом. Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах Московской области. Вакцинация проводится бесплатно.

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