РИАМО - 5 сен. Опубликована закупка на благоустройство парка «200 лет Егорьевску», завершить работы планируется в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство парка «200 лет Егорьевску» по адресу: Московская область, г. Егорьевск.

Благоустройство парка осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и городского округа Егорьевска.

О планах по благоустройству парка ранее заявлял глава городского округа Александр Гречищев. Там появится тематическая площадка, посвященная персонажам писателя Эдуарда Успенского.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.