РИАМО - 5 сен. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь, температура не поднимется выше плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице прогнозируется плюс 11-13 градусов, в области - плюс 10-15 градусов. Скорость порывов северо-западного ветра не будет превышать 10 м/с.

Относительная влажность воздуха в регионе составит порядка 60%. Атмосферное давление достигнет отметки 750 мм рт. ст.

Чтобы лучше адаптироваться к осенней погоде и ее капризам, метеочувствительным жителям Московского региона рекомендуют пройти сезонное профилактическое лечение.

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