РИАМО - 5 сен. Опубликована закупка на устройство тротуаров в городском округе Егорьевск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству тротуаров на территории городского округа Егорьевск.

Капитальный ремонт по устройству тротуаров осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить капитальный ремонт по устройству тротуаров планируется в 2021 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.