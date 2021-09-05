РИАМО - 5 сен. В начале ноября в Реутове планируется открыть новую поликлинику на 750 посещений в сутки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поликлиника в Реутове откроется в начале ноября. Укомплектованная врачами и оборудованием. У нас в день 120-125 тысяч посещений в поликлиники», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что также планируют открыть новые поликлиники в Подольске, Красногорске, Мытищах. А еще начинается строительство поликлиники в Сергиево-Посадском городском округе.

Новая поликлиника будет включать в себя амбулаторию, отделения первичной специальной помощи и медицинской профилактики, кабинеты терапевтов, кардиолога, хирурга, проктолога, онколога, уролога, хирургическое отделение и дневной стационар.

Площадь 4-этажного здания поликлиники будет около 6 тыс. кв. м.