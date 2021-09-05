РИАМО - 5 сен. УФАС Подмосковья выдало администрации Серпухова предписание в связи с нарушением правил при проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании для многоквартирного дома. Суд поддержал решение ведомства, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Ранее в управление обратилось ООО «Управляющая компания «Полярис». Общество пожаловалось на действия администрации городского округа.

Обращение компании антимонопольная служба нашла обоснованным и выдала администрации обязательное для исполнения предписание.

Администрация с решением ведомства не согласилась и направила обращение в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд счел действия областного УФАС законными, в удовлетворении требований администрации отказал.