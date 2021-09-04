РИАМО - 4 сен. В Сергиево-Посадском округе прошел забег «Сергиевым путем». Это четвертое мероприятие в рамка серии забегов «Живу спортом» в текущем сезоне, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Участники состязались на 3 дистанциях; 5 км, 10 км и 21, 1 км. Все, кто дошел до финиша, получили уникальные медали, на которых изображена Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Из медалей, полученных в пяти забегах проекта, можно сложить особую мозаику.

«Забег «Сергиевым путем» по-настоящему уникальный, он сочетает в себе не только спортивную, но и культурно-познавательную части. Бегуны смогли насладиться прекрасными, живописными видами Сергиева Посада, увидеть большое количество местных достопримечательностей», - рассказал министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.

Он добавил, что маршрут разрабатывался таким образом, чтобы он мог произвести впечатление даже на опытных спортсменов.