РИАМО - 4 сен. Получившая известность после жестокой расправы бывшего мужа Маргарита Грачева опубликовала в Instagram кадры первой фотосессии новорожденного сына, сообщает Газета.ru.

Фотографии запечатлели ребенка в образах рок-музыканта, «сонного гномика» и мишки. Грачева обратилась к своим подписчикам с просьбой выбрать лучшие снимки.

Кадры она сопроводила текстом, в котором убеждала аудиторию не писать ей «про сглаз».

Сын Грачевой родился 25 августа. У женщины уже есть 2 сыновей. Она замужем.

Бывшего супруга, отрубившего Грачевой кисти рук в лесу из-за ревности, суд отправил в колонию строгого режима на 14 лет, также мужчина обязан выплатить жертве 2 млн рублей компенсации.