РИАМО - 4 сен. Хроническая скука может привести к смерти. Причиной тому станет утрата интереса к жизни, заявила клинический психолог Ирина Хвингия.

«Были исследования ученых, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни», - рассказала Хвингия в интервью радио Sputnik.

Скукой специалисты называют психическое состояние, при котором человек подавлен, ведет малоактивный образ жизни, ничем не интересуется.

Временами все оказываются в подобном состоянии, но затяжная скука далека от нормальности.

Скука может перейти в депрессию и довести до смерти. Нужно работать с причинами ее возникновения.

«Помочь могут психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры. Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки – большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл», - объяснила психолог.

Когда смысла нет, появляется скука. Поэтому нужно анализировать ситуацию, уже сам процесс может помочь человеку.