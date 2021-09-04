РИАМО - 4 сен. Современное общество сложно представить без волонтеров. Во Дворце спорта «Борисоглебский» обсудили развитие волонтерской деятельности в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Важность волонтерской деятельности отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в ходе беседы с молодежной общественностью в рамках выездного расширенного заседания комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы.

«В 2018 году случилось большое событие, мы начали подготовку волонтерского корпуса «Живу Спортом». Это неравнодушные люди, без которых не обходится практически ни одно спортивное событие в Подмосковье», - сказал Терюшков.

Численность активных участников волонтерского корпуса «Живу Спортом» на сегодняшний день составляет более 1,1 тыс. человек.

Волонтеры активно проявили себя в муниципалитетах, работая в местных волонтерских движениях во время пандемии коронавируса.

Роман Терюшков напомнил, что нужно продолжать развивать волонтерство в спорте, уточнив, что волонтерство в большей степени свойственно юному возрасту:

«Когда у тебя еще нет больших хлопот и задач, можно и нужно свое время посвящать хорошим и правильным поступкам. Понятие «волонтерство» носит безвозмездный характер», - заявил Терюшков.

Он добавил, что хочет внести свою толику в развитие поискового движения:

«Из года в год ловлю себя на мысли, что хочу поучаствовать в поисковых отрядах», - сказал министр.