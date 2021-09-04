РИАМО - 4 сен. Изобретатель и владелец миллиардного состояния Илон Маск заявил, что данные через спутниковый интернет Starlink будут передаваться на очень высокой скорости. В будущем она приблизится к световой скорости, сообщает «МИР 24».

В своем общении с подписчиками в Twitter он отметил, что отказ от оптоволокна в пользу лазерной сети ускорит процесс передачи данных. Это даст компании возможность отказаться от наземных базовых станций.

Бизнесмен уверен, что через спутниковый интернет сигнал можно будет передать на скорости в 180 832 мили в час. Скорость света при этом составляет 186 282 мили в час. Сейчас посредством кабеля удается достичь 129 116 миль в час.

В настоящее время у Starlink есть спутник, базовые станции и терминалы для пользователей.