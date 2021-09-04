РИАМО - 4 сен. В России за 3 дня «Пушкинскую карту» оформили 1 млн граждан. Из возраст составляет от 14 до 22 лет, сообщает Nation News.

С помощью этой карты молодежь может приобрести билеты для посещения культурных учреждений. На ней начислено 3 тыс. рублей. Покупку можно сделать на сайте культура.рф, портале Госуслуг или через операторов-партнеров.

Билеты, купленные на не вошедшие в программу мероприятия, аннулируют.

Запуск «Пушкинской карты» осуществили в России 1 сентября. Оформить ее можно на портале Госуслуг.

В музей за счет государства: кто и как сможет получить «Пушкинскую карту»>>