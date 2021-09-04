РИАМО - 4 сен. Подписчики Анастасии Ивлеевой в Instagram восхитились ее внешностью после развода. Они очень оценили ее новые фотографии, которые подчеркивают все достоинства девушки, сообщает Nation News.

Поклонники звезды считают, что девушка блистает.

Ивлеевой также посоветовали не страдать по Элджею, ибо она обязательно найдет себе достойного спутника по жизни.

В конце августа стало известно о размолвках в семье Ивлеевой и Элджея, а чуть позже пара и вовсе объявила о разводе.