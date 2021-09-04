РИАМО - 4 сен. Председатель союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин предложил разрешить управляющим компаниям составлять акты о нарушениях на собственников многоквартирных домов, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что многие жильцы игнорируют закон о курении в общественных местах, законы о тишине и соблюдении покоя граждан.

Проблема, по мнению эксперта, в острой нехватке контроля. Для решения проблемы нет достаточного числа сотрудников жилищной инспекции.

«Проще всего было бы, чтобы управляющая компания составляла акт о нарушении, оправляла его в жилищную инспекцию, которая на основе этого выносила бы решение и штрафовала», — сказал Крохин.

Это способ позволит более эффективно контролировать ситуацию в многоквартирных домах и гарантирует благополучие его жильцов.