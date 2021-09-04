РИАМО - 4 сен. Компания Apple перенесла проверки своих девайсов на наличие детской порнографии, она собирается проверить снимки в iCloud, сообщает Nation News.
Идею хотят доработать, именно поэтому ее старт перенесли. Во время принятия этого решения сотрудники основывались на отзывах пользователей, правозащитников и исследователей.
В компании считают, что дополнительное время нужно для сбора информации и внедрения улучшений.
Компания изначально собиралась ввести эту функцию в операционную систему iOS 15, премьера которой должна состояться в сентябре текущего года.
Apple сообщила, что проверки будет осуществлять программы машинного обучение, а человек будет участвовать лишь во время обнаружения потенциально противоправного контента.
Клиенты и специалисты критиковали идею, потому что она не соответствует принципу приватности информации.
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