РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Рекорд на самый длинный плетеный сыр в мире установили в подмосковном Красногорске в День города, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель международного агентства «Интеррекорд» Максим Прудников.

«Сегодня в Красногорске зарегистрирован новый мировой рекорд на самый длинный плетеный сыр - 81 метр», - сообщил Прудников.

Он добавил, что предыдущий рекорд в этой номинации установили в прошлом году на Алтае, тогда длина косички составила 23 метра.

Автор сырной косы - совладелец фермы «Сыр своими руками» из Балашихи Елена Губина пояснила, что на создание сыра ушло порядка 80 кг сыра скаморца. Это полумягкий сыр, который хорошо принимает заданную форму.