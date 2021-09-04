РИАМО - 4 сен. В субботу звезде фильма «Белорусский вокзал», народной артистке РСФСР Нине Ургант исполнилось 92 года. Актриса стала родоначальницей династии артистов кино и телевидения, сообщает Nation News.

Ургант родилась в городе Луга. Вместе с матерью, сестрой и братьями она перенесла оккупацию. После войны она поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского. Первые роли сыграла в театре Ярославля.

Первую кинороль актриса сыграла в ленте Игоря Таланкина «Вступление». Самой известной стала ее медсестра Рая из «Белорусского вокзала».

На счету у Ургант 57 кинофильмов, а еще 7 документалок сняли о ней.