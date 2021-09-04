РИАМО - 4 сен. Селфи Полины Гагариной в ее Instagram испугало поклонников певицы. Они обратили внимание на то, как сильно девушка похудела после развода, сообщает Nation News.
На снимке певица сидит в салоне автомобиля. Фото сопровождает текст об отношении Гагариной к тренингам, размножившимся в интернете. Поделиться мнением она попросила и своих подписчиков.
Однако многие комментарии были посвящены совсем другому вопросу.
Часть пользователей выразила обеспокоенность физическим здоровьем звезды, ее весом и питанием.
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