РИАМО - 4 сен. Селфи Полины Гагариной в ее Instagram испугало поклонников певицы. Они обратили внимание на то, как сильно девушка похудела после развода, сообщает Nation News.

На снимке певица сидит в салоне автомобиля. Фото сопровождает текст об отношении Гагариной к тренингам, размножившимся в интернете. Поделиться мнением она попросила и своих подписчиков.

Однако многие комментарии были посвящены совсем другому вопросу.

Часть пользователей выразила обеспокоенность физическим здоровьем звезды, ее весом и питанием.