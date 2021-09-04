РИАМО - 4 сен. В субботу на стадионе «Метеор» в Жуковском прошел заключительный этап спортивных игр «Корпоративной лиги», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Проект объединяет команды сотрудников организаций и предприятий, женщин и мужчин, которые соревнуются между собой по футболу, волейболу, стритболу, дартсу, армспорту, многоборью ГТО и настольному теннису.

Участие в соревнованиях приняли трудовые коллективы из Люберец, Красногорска, Балашихи, Королева, Подольска, Видного, Жуковского, Сергиево-Посадского округа, Рузского и Раменского округов, Дзержинского, Чехова, Каширы, Власихи, Коломны, Мытищ, Бронниц, Котельников и Орехово-Зуевского округа.

«Президент ставит задачу, чтобы к 2030 году 70% наших жителей систематически занимались физкультурой и спортом. Такого можно добиться благодаря широкому вовлечению трудовых коллективов», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что совместные занятия спортом и участия в соревнованиях позволяют значительно укрепить отношения внутри коллектива.

«В Жуковский приехали представители 30 муниципалитетов. У всех отличное настроение. Физическая культура и спорт – объединяющий факторы», — добавил министр.

Еще он высказал уверенность, что скоро проект наберет обороты, будет включать в себя не только региональный, но и муниципальные, и отборочные этапы.

«Эту практику подхватят и другие субъекты Российской Федерации и «Корпоративная лига» станет всероссийским проектом. Желаю всем отличного настроения и спортивной борьбы», — заключил он.