РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 сен. В субботу в Мытищах отметили 96 лет городу и 6 лет со дня создания городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На Дне округа состоялась праздничная программа в центральном парке с мастер-классами, мероприятие «Энергия твоего города» на площади перед МДК «Яуза» и другие праздничные активности.

«Мы сделали многое для того, чтобы наш город стал самым красивым городом Подмосковья. У нас самая энергичная молодежь, самые целеустремленные взрослые. Нам осталось еще 4 года до столетия. Давайте сделаем, чтобы наш город был самым красивым городом в России!», - сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

В ЦПКиО горожане смогли бесплатно отправить открытки из Мытищ в любую точку мира у стенда «Почты России». Акция «Открытка из Мытищ» стала кульминацией проекта «Я люблю Мытищи», проводимого окружной Общественной палатой в течение полутора месяцев.

«Всего было выбрано 8 фотографий, которые легли в основу открыток. Мы хотели, чтобы о Мытищах узнали как можно больше людей в России и даже за рубежом и увидели красивые виды нашего города», - отметил председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты горокруга Сергей Егоров.

В субботу в 21:30 на набережной реки Яузы пройдет праздничный салют. Мероприятия в честь Дня городского округа продолжатся и 5 сентября.