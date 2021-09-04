РИАМО - 4 сен. В Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели с юными фигуристами тематическое мероприятие на ледовой арене, напомнив им о правилах, которые помогут безопасно ориентироваться в дорожно-транспортной среде, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Также автоинспекторы поздравили детей с началом нового учебного года. Акция «Засветись!» прошла на ледовой площадке «Красногорск Арена имени В.В. Петрова».

Участниками тематического мероприятия стали воспитанники секции фигурного катания, для которых приезд полицейских оказался большим сюрпризом. Ребятам напомнили, что важно аккуратно переходить проезжую часть и всегда быть заметными для водителей, используя световозвращатели.

Кроме того, руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления подмосковной Госавтоинспекции подполковник полиции Мария Соленова провела инструктаж для родителей и педагогов, на котором рассказала, как организовать поездку групп детей автобусами, а также обратила внимание на безопасность детей-пассажиров.

В завершение мероприятия юные фигуристы пригласили автоинспекторов на ледовую арену и отметили мастерство Марии Андреевны не только в знании дорожных правил, но и умении кататься на коньках.