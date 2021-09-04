РИАМО - 4 сен. Наступает дождливый сезон. Автоэксперт Максим Кадаков объяснил, стоит ли покупать состав «антидождь», какой эффект он дает и зависит ли качество от цены. Обычно его используют для легкого скатывания воды со стекол автомобиля, сообщает «Вечерняя Москва».

Прежде всего, из-за использования средства меняется характер движения воды.

«При использовании «антидождя» вода крупными каплями сползает по стеклу, причем на большой скорости ползет вверх. Она может также расползаться вверх и в стороны. Такой характер поведения раздражает некоторых автомобилистов», — пояснил Кадаков.

Свою специфику имеет процесс нанесения состава. Перед этим стекла нужно хорошо протереть.

Кроме того, у состава резкий неприятный запах. Но это компенсируют свойства «антидождя».

«После нанесения средства автомобилист меньше пользуется дворниками, поэтому срок их службы увеличивается», - рассказал Кадаков.

Однако экономить на составе эксперт не рекомендует. Дешевый «антидождь» может не дать результата. Также стоит обратить внимание на износостойкость – автомобилисты часто используют щетки и каждый раз наносить состав заново неудобно.