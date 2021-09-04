РИАМО - 4 сен. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС, они были там 7 часов 54 минуты, сообщает Газета.ru.

Они подключили кабели электроснабжения, смонтировали перекидные поручни и подключили кабель Ethernet к модулю «Наука».

Прокладка электропитания от американского сегмента стартовала в 2013 года, когда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю «Заря».

Следующий выход в открытый космос запланирован на 9 сентября. Всего интеграция и дооснащение модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», который планируется запустить в ноябре 2021 года, потребуют десяти выходов до конца 2022 года.

«Наука» успешно пристыковался к модулю «Звезда» МКС летом. Стыковка к станции была произведена автоматически. Специалисты центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.