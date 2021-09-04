РИАМО - 4 сен. Водитель Citroen наехал на 8-летнего мальчика, который шел по обочине проезжей части. Авария произошла возле дома №11 по улице Центральная в поселении Вороновское новой Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ДТП произошло из-за того, что ребенок шагнул на проезжую часть.

Мальчика доставили в медучреждение. Предварительный диагноз – перелом голени.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, виновного в ДТП с участием каршеринга на юго-востоке столицы, где погиб ребенок.