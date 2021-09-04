РИАМО - 4 сен. Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кипром, который состоится в субботу, сообщает Nation News.

На поле выйдут нападающий Федор Смолов, а также Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.

Это второй матч под началом нового тренера Валерия Карпина.

Игра пройдет в субботу в 19:00 по московскому времени.

Ранее первая встреча сборной РФ под руководством Карпина завершилась со счетом 0:0 против Хорватии. Тогда его решения стали удивлять еще до стартового свистка. Он в стартовом составе выпустил 18-летнего Арсена Захаряна. Пребывание на скамейке Федора Смолова удивило и тренера хорватов.

Сборной России предстоит провести еще один матч отбора мундиаля в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября.