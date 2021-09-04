РИАМО - 4 сен. Золото взяли российские спортсмены Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко на Паралимпиаде в Токио. В финале соревнований по стрельбе из лука они обошли итальянцев, сообщает Nation News.

Победный матч завершился со счетом 5:4. Бронзу получили спортсмены из Китая.

Успешное выступление российских лучников вывело сборную России на 3 месте по медалям. В настоящее время россияне завоевали 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград.

Первое место в неофициальном медальном зачете занимает Китай, на втором – Великобритания.

Паралимпиада в Токио проводится с 24 августа по 5 сентября.